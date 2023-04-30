وفاة مشجعة للرجاء المغربي خلال مباراة الأهلي بدوري الأبطال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت بعض التقارير الصحفية المغربية، عن وفاة مشجعة لفريق الرجاء البيضاوي قبل انطلاق مباراة الأهلي مساء اليوم السبت، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الرجاء المغربي نظيره الأهلي على ملعب محمد الخامس مساء السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووفقًا لـ صحيفة «هسبريس» المغربية، فإن مشجعة لفريق الرجاء، تبلغ من العمر 29 عاما، وافتها المنية اليوم السبت، خلال تواجدها بمحيط مركب محمد الخامس لحضور مباراة الرجاء والأهلي.

وأضافت الصحيفة المغربية أن الفتاة توفيت بمحيط ملعب محمد الخامس مساء السبت، نتيجة الازدحام والتدافع قبل انطلاق مباراة الرجاء والأهلي