 محافظ المنوفية يعلن رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ غدا - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 أبريل 2025 10:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

محافظ المنوفية يعلن رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ غدا

مصطفى الملاح
نشر في: الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 9:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 9:42 م

وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية على مستوى المحافظة، وذلك استعداداً لموجة الطقس غير المستقر المتوقعة غداً الأربعاء، وفقاً لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد محافظ المنوفية، في بيان اليوم الثلاثاء، على أهمية الجاهزية الميدانية والتحرك الفوري للتعامل مع أي طوارئ محتملة، مشدداً على تفعيل خطط الطوارئ، ومراجعة جاهزية معدات التدخل السريع، والتنسيق الكامل مع شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء لمواجهة أي أعطال.

كما وجه بتكثيف المرور الميداني على أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية للتأكد من تأمينها، ومتابعة حالة الطرق لضمان السيولة المرورية وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية لمتابعة الموقف أولاً بأول.

وناشد المحافظ المواطنين بتوخي الحذر، وتجنب التواجد بالقرب من أعمدة الإنارة أو الأشجار أو اللافتات الإعلانية، وتقليل الحركة على الطرق أثناء فترات الرياح الشديدة حفاظاً على سلامتهم، مع التأكيد على التواصل الدائم مع غرفة العمليات بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك