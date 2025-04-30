باريس سان جيرمان يقترب من التأهل لنهائي دوري الأبطال بفوز ثمين في معقل أرسنال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عزز فريق باريس سان جيرمان من حظوظه في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز ثمين خارج ملعبه على أرسنال الإنجليزي بنتيجة 1 /صفر في افتتاح منافسات ذهاب الدور قبل النهائي، مساء الثلاثاء.

سجل عثمان ديمبلي هدف المباراة الوحيد لسان جيرمان بعد مرور أربع دقائق من المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات" في العاصمة البريطانية لندن.

ورد بي إس جي بهذا الفوز اعتباره من الخسارة أمام أرسنال على نفس الملعب بهدفين دون رد في أكتوبر الماضي ضمن منافسات مرحلة الدوري.

ويلتقي الفريقان إيابا يوم الأربعاء المقبل على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الفرنسي.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من برشلونة الإسباني ضد إنتر ميلان الإيطالي، علما بأن المباراة النهائية ستقام يوم 31 مايو على ملعب أليانز أرينا في ميونخ.