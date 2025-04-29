نحو 10 آلاف مهاجر يعبرون القنال الإنجليزي منذ بداية العام الجاري

اقترب عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد عبور القنال الإنجليزي هذا العام من 10 آلاف مهاجر في بداية ما يتوقع أن يكون الأسبوع الأكثر دفئا في عام 2025 حتى الآن.

وأظهرت صور اليوم الاثنين أشخاصا يرتدون سترات نجاة وهم ينزلون من قارب تابع لقوات حرس الحدود في دوفر بمنطقة كينت، وسط طقس مشمس.

وتم تسجيل نحو 9885 شخصا على أنهم قاموا بالرحلة من فرنسا حتى أمس الأحد، وفقا للأرقام المؤقتة من وزارة الداخلية.

ووصل قارب إلى دوفر يحمل نحو 50 مهاجرا، بينما توجهت سفينة أخرى تابعة لقوات حرس الحدود في وقت لاحق إلى القناة الإنجليزية.

وسيتم التأكد مما إذا كان إجمالي عدد الوافدين قد تجاوز 10 آلاف غدا الثلاثاء عندما تنشر وزارة الداخلية التفاصيل الخاصة بحالات العبور اليوم الاثنين.

وأفاد تحليل لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) لهذه للبيانات، بأن المجموع الإجمالي الحالي لعام 2025 والذي يبلغ 9885 مهاجرا، يزيد بنسبة 38% عن العدد المسجل في هذه المرحلة من العام الماضي والذي بلغ 7167. كما يزيد بنسبة 72% عن العدد المسجل في نفس الوقت من عام 2023 والذي بلغ 5745 مهاجرا.



