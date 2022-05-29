ريال مدريد يجدد للاعبه بعد التتويج بدوري الأبطال

كشف تقرير صحفي، عن استقرار نادي ريال مدريد، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، على حساب ليفربول بهدف دون رد، تجديد عقد لاعبه الكرواتي، لوكا مودريتش.

وفاز الميرينجي على ليفربول بهدف البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليحقق لقبه الـ 14 في تاريخ مشاركته بالبطولة الأعرق في القارة العجوز.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير لها، أن بيريز، رئيس ريال مدريد، أنهى اتفاقه مع مودريتش على تجديد عقده، ليستمر مع الملكي لفترة أطول.

وأوضحت الصحيفة، أن مودريتش وافق على عرض ريال مدريد لتمديد عقده والبقاء لمدة موسم آخر، بعدما شارك في 45 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 3 أهداف وصنع 12 تمريرة حاسمة.

ونجح مودريتش صاحب الـ 36 عاما، في الفوز بالكرة الذهبية عام 2018، بجانب فوزه مع الأبيض الملكي بـ 5 ألقاب من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وتحديدا في 30 يونيو المقبل.