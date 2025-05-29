لويس مونتينجرو يحتفظ بمنصبه رئيسا لوزراء البرتغال

أعاد الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا، اليوم الخميس، تعيين لويس مونتينجرو رئيسا للوزراء.

وفاز حزب التحالف الديمقراطي ممثل يمين الوسط الذي يتنمي إليه مونتينجرو في الانتخابات المبكرة التي أجريت قبل نحو 10 أيام بهامش كبير، لكنه لم يحقق الأغلبية المطلقة مجددا، مما يعني أن رئيس الوزراء سيضطر إلى إدارة البلاد بحكومة أقلية.

وسيواجه مونتينجرو أول اختبار قريبا عندما يقدم برنامج حكومته للبرلمان الجديد، الذي من المقرر أن يعقد جلسته الافتتاحية في الثالث أو الخامس من يونيو.

وإذا رفض البرلمان برنامج الحكومة الجديدة، ستواجه البلاد أزمة سياسية وانتخابات مبكرة أخرى محتملة، لا يمكن إجراؤها إلا بعد عام على أقل تقدير، وفقا للدستور.