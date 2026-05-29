كشفت تقارير صحفية عن استقرار المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، لاعب ليفربول، على الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي بشأن تجديد عقده، لينضم إلى قائمة الراحلين.

ووفقًا لشبكة «توك سبورت»، فقد حُسم مستقبل كوناتي بشكل نهائي، حيث تقرر رحيله عن ليفربول في صفقة انتقال حر، عقب تعثر المفاوضات الخاصة بتجديد عقده.

وأشارت الشبكة إلى أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحل متقدمة خلال الفترة الماضية، مع تأكيدات سابقة من اللاعب في أبريل الماضي برغبته في الاستمرار، إلا أن الاتفاق النهائي لم يُحسم بين الجانبين.

وبذلك تُغلق صفحة كوناتي مع ليفربول، ليغادر النادي بشكل مجاني بعد نهاية عقده.

ويأتي رحيل المدافع الفرنسي بعد أيام قليلة من مغادرة الثنائي محمد صلاح وأندي روبرتسون، بعد سنوات طويلة قضاها الثنائي داخل قلعة «أنفيلد»، امتدت لما يقرب من تسع سنوات، حققا خلالها العديد من الألقاب والبطولات.