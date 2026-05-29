قال الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، إن القطاع الزراعي يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية للدولة المصرية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة توليه اهتماما كبيرا.

وأضاف خلال تصريحات لـ "إكسترا نيوز" أن الموسم الصيفي بدأ بالفعل بزراعة مئات الآلاف من الأفدنة بمحاصيل القطن والأرز، بالإضافة إلى 300 ألف فدان من القصب، ومحاصيل الذرة الشامية والصفراء، مؤكدا أن تقديم صرف الأسمدة لهذه المحاصيل وغيرها لا يتوقف نهائيا خلال فترة الإجازات.

ولفت إلى صدور تعليمات من وزارة الزراعة بإنشاء 28 غرفة عمليات رئيسية في مختلف المديريات بالمحافظات، إلى جانب عمل 314 إدارة زراعية ونحو 6000 جمعية تعاونية زراعية.

وأشار إلى توفر 8.2 مليون شيكارة من أسمدة "اليوريا والنترات" داخل مخازن هذه النقاط لتوزيعها على المزارعين، لافتا إلى أن هناك إمدادات يومية مستمرة من شركات الإنتاج.

ونوه إلى تفعيل نظام الحوكمة في منظومة الأسمدة خلال الموسم الحالي، مع إلغاء الدفع النقدي واستبداله بالدفع الإلكتروني، ورصد المساحات المنزرعة عبر أجهزة "التابلت"، ومن ثم ترجمتها إلى كميات محددة من الشكائر، لصرفها للمزارع.

وأكد أن هذه المنظومة قضت على مشكلات تسرب الأسمدة التي كانت تثار في السابق، مؤكدا أن الوزارة باتت ترصد حركة الأسمدة بدقة خروجها من شركات الإنتاج وصولا إلى الجمعيات التعاونية، وانتهاء بتسليمها للمزارع وصرفها عبر الكارت الإليكتروني.