المدير الإقليمي للصحة العالمية: إصابات كورونا زادت بنسبة 20% ببعض الدول

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أحمد المنذري، إن إقليم شرق المتوسط سجل حتى الآن 11 مليون إصابة بفيروس كورونا و216 ألف حالة وفاة، مشيرًا إلى أن العالم يشهد انخفاضًا في أعداد الإصابات للأسبوع العاشر على التوالي.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن بعض الدول شهدت زيادة قدرها 20% في إصابات كورونا، بالرغم من الانخفاض الأخير، منوهًا إلى أن بعض الدول الأخرى شهدت زيادة الوفيات بنسبة 20%.



وذكر أن المتحورات المثيرة للقلق، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتردد في أخذ اللقاحات، أحد الأسباب الأساسية لزيادة الإصابات، قائلًا إن سلطنة عمان والإمارات والكويت والبحرين وتونس وأفغانستان أبلغت عن زيادة الإصابات داخلها.