محافظ أسيوط يتفقد الأكمنة الأمنية استعدادا لعيد الأضحى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، كمين القوصية الصحراوي الغربي؛ لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك وتفقد الخدمات الأمنية قبيل الاحتفال بالعيد.

والتقى المحافظ، بضباط وجنود الكمين للشد من أزرهم وطالبهم باليقظة الدائمة والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، وذلك خلال جولته التفقدية بمركز ومدينة القوصية ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك لتفقد المرافق والخدمات وتفقد عدد من الخدمات الأمنية بطريق (أسيوط / القوصية) الصحراوى الغربي.

وكان المحافظ قدم التهنئة للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والوزراء والمحافظين وجميع قيادات ورجال الجيش والشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

كما قدم التهنئة للضباط والأفراد المتواجدين داخل الأكمنة والخدمات الأمنية وطالبهم باليقظة الدائمة والتفاني في العمل للحفاظ على الأمن والاستقرار خاصة وأنهم يقدمون كل غالي ونفيس في سبيل حماية الوطن وسلامة أراضيه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم.

وأشاد بجهود رجال الشرطة في ضبط الأوضاع الأمنية والحفاظ على الهدوء والإستقرار بالبلاد والتصدي للخارجين عن القانون بكل حسم، مؤكدًا أننا جميعًا قيادة وجيش وشرطة في خدمة الوطن.