ليبيا تعتزم تصدير 8 ملايين برميل نفط من ميناء الحريقة الشهر المقبل

أظهرت بيانات برنامج شحن النفط من الموانئ الليبية اعتزام ليبيا تصدير 8 شحنات بإجمالي 8 ملايين برميل نفط من خامي سرير ومسلة عبر ميناء الحريقة النفطي خلال أغسطس المقبل، بما يعادل 258 الف برميل يوميا، مقابل 63ر7 مليون برميل يوميا بما يعادل 246 ألف برميل يوميا خلال الشهر الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن جدول التحميل بالنسبة لخامات النفط الليبي الأخرى خلال الشهر الحالي يشير إلى اعتزام ليبيا تصدير 6 شحنات بإجمالي 6ر3 مليون برميل خلال الشهر المقبل، بما يعادل 116 ألف برميل يوميا من خامي أمنا وسريتيكا عبر ميناء راس لانوف.

ومن ميناء مليته تعتزم ليبيا تصدير 4 شحنات بإجمالي 630 ألف برميل خلال الشهر المقبل، بما يعادل 3ر81 ألف برميل يوميا مقابل 102 ألف برميل خلال يوليو الحالي.

ومن ميناء البريقة سيتم شحن 5 شحنات بإجمالي 600 ألف برميل خلال الشهر المقبل، بما يعادل 8ر96 ألف برميل يوميا مقابل 58 ألف برميل يوميا خلال الشهر الحالي.

ومن ميناء أبو طفل سيتم تصدير 4 شحنات بمتوسط 73 ألف برميل يوميا، مقابل 72 ألف برميل يوميا خلال الشهر الحالي.

كما تعتزم تصدير 630 ألف برميل خلال الشهر المقبل من خلال شحنتين من ميناء الزويتينة، مقابل 600 ألف برميل يوميا خلال الشهر الحالي.