«القومي للسينما»: عرض فيلم «التجربة» بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية السبت المقبل

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يستأنف نادي "سينما الشباب"، الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي" فعالياته في تمام السادسة، مساء السبت المقبل، بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية، حيث من المقرر أن يتم عرض الفيلم الروائي الطويل "التجربة" خلال الفاعليات للمخرج محمد الكسار.



وعقب عرض الفيلم، ستقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائي "إسلام أحمد علي" والناقدة شاهندة محمد لمناقشة الفيلم صناع العمل والجمهور.



يذكر أن نادي "سينما الشباب" بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب،

وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.