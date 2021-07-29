وكالة الأنباء الفرنسية: سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية ببغداد

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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، فجر الخميس.