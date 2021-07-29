 وكالة الأنباء الفرنسية: سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية ببغداد - بوابة الشروق
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وكالة الأنباء الفرنسية: سقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية ببغداد

نور رشوان
نشر في: الخميس 29 يوليه 2021 - 10:41 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يوليه 2021 - 10:41 ص

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط صاروخين قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، فجر الخميس.

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