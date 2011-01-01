عون يؤكد أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة قضية الأمن الغذائي

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون على أهمية تضافر الجهود العربية لمواجهة قضية الأمن الغذائي ودعا إلى ضرورة إطلاق السوق العربية المشتركة لتحسين التبادلات التجارية ومعالجة النقص في الغذاء لاسيما في ظل الصعوبات والحرب في أوكرانيا.

جاء هذا في معرض استقباله قبل ظهر اليوم الجمعة، وفد وزراء الزراعة في كل من لبنان والأردن وسوريا والعراق المشارك في الاجتماع الرباعي الذي انعقد في بيروت في 28 و29 الحاليين.

وأعرب عن أمله في " إنجاز مذكرة تفاهم زراعية شاملة بالشقين النباتي والحيواني وتنفيذ هذا المشروع بأسرع ما يمكن لتحقيق المنفعة والمصلحة للجميع".

من جهته أشار الوزير اللبناني عباس الحاج حسن إلى أن اللقاء الوزاري الرباعي يستهدف توطيد العلاقات العربية في القطاع الزراعي بين هذه الدول وتذليل كل العقبات لتحقيق التكامل الزراعي لاسيما في ما خص مسألة الترانزيت وبناء منظومة كاملة في هذا القطاع".

ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على عقد اتفاقية رباعية في هذا الإطار".

من جهة ثانية ،أكّد الوزير السوري محمد حسن قطنا على "التكامل بين الشعبين اللبناني والسوري وخاصة في مجال تبادل المنتجات الزراعية، لاسيما أن المنطقة تعتمد على الانتاج الزراعي بشكل رئيسي".

بدوره أشار الوزير الاردني خالد الحنيفات "إلى التحديات العالمية والاقليمية التي تواجه القطاع الزراعي، إضافة إلى التغيرات المناخية وجائحة كورونا".

وشدّد على " أهمية مواجهة هذه التحديات بطريقة جماعية" ولفت الى أن الظروف والصعوبات التي تواجه الدول الأربع المشاركة في القمة هي واحدة وبالتالي من خلال لقاءاتنا المكثفة سنتمكن من مواجهة الازمات المشتركة".

وأكد الوزير العراقي محمد كريم الخفاجي أن "المنطقة تمر بأزمة كبيرة على صعيد الأمن الغذائي، والموضوع الأساس الذي تم التداول به هو التبادل التجاري وتبادل السلع المتوفرة في لبنان وسوريا والأردن والعراق".

وأشار إلى أن "العراق سوق استيرادي كبير وهي بحاجة إلى المنتجات اللبنانية، وقد جرى الاتفاق على عدة إجراءات إدارية بين الدول الأربع لتسهيل عمليات التصدير والتبادل التجاري وفي 14 أيلول/سبتمبر المقبل سيعقد مؤتمر ثان في سوريا".