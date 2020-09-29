 سلوفاكيا تفرض مزيدا من الإجراءات التقييدية وسط ارتفاع قياسي في إصابات كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلوفاكيا تفرض مزيدا من الإجراءات التقييدية وسط ارتفاع قياسي في إصابات كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 4:45 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 4:45 ص

 أعلنت السلطات في سلوفاكيا مساء الاثنين، عن فرض مزيد من الإجراءات التقييدية في محاولة للحد من الارتفاع القياسي الأخير في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

ووصف رئيس الوزراء إيجور ماتوفيتش الوضع الحالي بأنه "خطير للغاية"، مشيرا إلى أنه سيتم حظر معظم التجمعات العامة، ابتداء من يوم الخميس المقبل.

وستتأثر الفعاليات الأسرية والرياضية والثقافية والدينية بالحظر. وسيتم إغلاق جميع الحانات والمطاعم بحلول العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.

وشهدت سلوفاكيا زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، وسجلت رقما قياسيا بلغ 552 إصابة يوم الجمعة الماضية.

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