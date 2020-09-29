نادر سعد: لم أتوقع مردود المبادرة المجتمعية لمساعدة غير القادرين على دفع مبالغ التصالح

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لم يتوقع مردود المبادرة المجتمعية لمساعدة من لا يقدر على دفع مبالغ التصالح، واصفًا إياه بأنه مردود جيد للغاية من أحزاب ورجال أعمال ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أنه لم يتخيل مشاركة الأحزاب السياسية في المبادرة بعد الدعوة إليها، معقبًا: «مازلنا نطمع في المزيد».

وأشار إلى أن الدور المجتمعي المحمود لكل مؤسسات المجتمع المدني، يعكس مسؤولية مجتمعية وأخلاقية من جانب كل من شارك بالمبادرة، مشجعًا الانضمام لهذه المبادرة، لمساعدة الجادين في التصالح ولم تسمح لهم ظروفهم المادية بذلك.

وناشد متحدث الوزراء رجال الأعمال وجمعيات المجتمع المدني فحص الحالات جيدًا، وسداد المبالغ للجهات مباشرة لضمان الحوكمة، قائلًا إن القائم بهذا الدور هم المتبرعين والمتطوعين.