ضبط مركزين غير مرخصين لممارسة النشاط الطبى بالقاهرة

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مركزين غير مرخصين لممارسة النشاط الطبى.

البداية بورود معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد وجود بعض الكيانات الطبية بدون ترخيص لممارسة النشاط الطبى للكشف على المرضى وعلاجهم أو إجراء فحوصات طبية وانتحال القائمين عليها صفة أخصائين علاج طبيعى خلافاً للحقيقة.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تمكنت إدارة مكافحة جرائم التهريب والتزوير من ضبط شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - لإنشاء مركز طبى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة يتخذه كمقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين زاعماً كونه أخصائى علاج طبيعى.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم المضبوط دائم الظهور فى بعض القنوات الفضائية، وإنشائه مواقع إلكترونية بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، والإعلان من خلالها قدرته على علاج مرضى (آلام العمود الفقرى والرقبة، علاج المفاصل، الإنزلاق الغضروفى، التهاب الأوتار والأعصاب الطرفية، آلام الديسك) خلافاً للحقيقة ، وتمكن من خلال ذلك إستقطاب العديد من المواطنين راغبى العلاج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم.

وبمداهمة المركز الطبى عثر على (5 أجهزة علاج طبيعى ، بعض الأدوات التى تستخدم فى جلسات العلاج الطبيعى، مطبوعات ورقية تفيد الإعلان عن نشاطه وإنتحاله صفه أخصائى علاج طبيعى، دفاتر إستلام نقدية نظير جلسات علاج طبيعى ،نماذج طبية لحالات مرضية لعمل جلسات علاجية).

وفى ذات السياق تم ضبط شخص - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة- لإنشاء وإدارة مركز طبى – بدون ترخيص – بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة يتخذه كمقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين حيث تمكن من خلاله استقطاب العديد من الموطنين راغبى العلاج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.

وبمداهمة المركز الطبى عثر على (6 أجهزة تستخدم فى العلاج الطبيعى، عدد من الأدوات التى تستخدم فى العلاج الطبيعى، مطبوعات ورقية تفيد الإعلان عن نشاطه وانتحال صفة أخصائيين علاج طبيعى، أجهزة قياس ضغط الدم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.