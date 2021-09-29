النيابة الإدارية: أطلقنا تطبيقا على الهواتف الذكية لتلقي شكاوى المواطنين

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن التطبيق الذي أطلقته النيابة الإدارية، أمس، يهدف بالأساس لتعريف المواطن بالنيابة الإدارية، واختصاصاتها، وأفرع تواجدها على مستوى الجمهورية، بالترابط مع خاصية «جوجل مابس».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «اليوم»، الثلاثاء، على قناة «dmc»، أن التطبيق يتيح للمواطن جميع الروابط للتواصل بالخط الساخن للنيابة الإدارية وحسابات تلقي الشكاوى الخاصة بالمعاملات المالية، والإدارية، وحسن المعاملة، موضحًا: "المواطن له حقوق، إذا حدث أي خلل، دا اختصاص النيابة الإدارية".

وأوضح أن الإصدار الأول للتطبيق، لا يتضمن الرد من خلاله على الشكاوى المقدمة، ولكن يتم التواصل مع المواطن من خلال التليفون أو البريد الإلكتروني، عن طريق وحدة الرد على الشكاوى، مستفيضًا: "في مرحلة لاحقة من تطوير البرنامج سيتم التواصل بشكل مميكن مباشر".

يأتي ذلك في إطار خطة النيابة الشاملة للتحول الرقمي ودعم سبل التيسير على المواطنين في تقديم الشكاوى، والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقاً للعدالة الناجزة، وفي إطار استراتيجية النيابة الإدارية نحو تطوير العمل بالنيابة، وحرصها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيقاً لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ضمن مشروع عدالة مصر الرقمية الذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.