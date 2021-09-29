قالت أمينة زيدان، والدة الطفلة نورهان أسامة والتي ترقد بالعناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي منذ ١٥ يوما إثر إجراؤها لعملية إزالة لكيس دهني، إن حالة ابنتها لا تشهد جديدًا، لافتة إلى أنها على العكس من ذلك تسوء.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أجرى زيارة للغرفة التي ترقد بها ابنتها اليوم وأكد لها أنه سيحاسب كل مقصر وأنه يقف إلى جوارهم.



ونوهت إلى أن الوضع عاد إلى ما كان عليه بمجرد انصراف رئيس الجامعة والمسؤولين الذين كانوا برفقته، موضحة: «ما قبل الزيارة رئيس العناية المركزة كان يرى ابنتي كل 4 أيام لمدة دقيقتين فقط».



وأكدت أن ابنتها لم تعاني أية أمراض قبل إجراء العملية، مشيرة إلى أنها عرضت الطفلة على طبيب أطفال وأجرت لها أشعة مقطعية وتحاليل كاملة قبل العلاج، حتى تتأكد من خروجها سليمة.



وذكرت أنها تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة يوم 15 سبتمبر الجاري، متابعة: «النيابة أجرت اللازم، مدير نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية استجوبنا واستجوب الأطباء، لكن طاقم الأطباء أنكر الواقعة بالكامل».







وكان مهاب عادل مدير نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية بإشراف المحامي العام لنيابات غرب طنطا قد قرر ندب لجنة من أطباء الطب الشرعي لمعاينة وتوقيع الكشف الطبي على الطفلة نورهان أسامة والتي ترقد بالعناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي منذ ١٥ يوما إثر إجراؤها لعملية إزالة لكيس دهني باليد اليمني، وخروجها فاقدة الوعي وغيبوبة تامة بعد تقدم أسرتها ببلاغ للنيابة لإثبات واقعة الإهمال.



واستدعت نيابة طنطا خلال التحقيقات ٦ أطباء بقسم التخدير والجراحة والعناية المركزة الجراحية بالمستشفى لسؤالهم حول ظروف وملابسات دخول الطفلة للمستشفى وإجراؤها للعملية.