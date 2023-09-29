يستضيف فريق بيراميدز فريق الجيش الوطني الرواندي في السادسة من مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الإياب من الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل الفريقان ذهابًا بدون أهداف، في الظهور الأول لبيراميدز في البطولة القارية الكبرى.

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم وعينه على تحقيق الفوز والتأهل لأول مرة في تاريخ النادي، لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يكفيه الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل، بعد العودة بالتعادل من مباراة الذهاب في رواندا.

وشدد البرتغالي جايمي باتشكيو، المدير الفني لفريق بيراميدز، على ضرورة التركيز في المباراة واللعب بكل قوة من أجل حسم الأمور مبكرًا، كما طالب لاعبيه بضرورة التسجيل المبكر، وعدم منح فرصة للفريق الضيف للدخول في أجواء المباراة، حيث أن تسجيل الجيش الرواندي في مباراة اليوم والتعادل بأي نتيجة إيجابية يتأهل ببطل رواندا للدور المقبل.

وركز باتشيكو في المران الأخير للفريق، والذي أقيم مساء أمس، على العديد من الأمور الفنية والخططية التي يريد تطبيقها في المباراة، بالإضافة لمعالجة الأخطاء التي رصدها جهازه المعاون خلال مباراتي الفريق الأخيرتين في مسابقة الدوري، حيث تعادل بيراميدز مع الزمالك 2-2، قبل أن يفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد الإثنين الماضي.

واستعاد بيراميدز لاعبه أحمد توفيق، متوسط الميدان، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الذهاب. وشارك اللاعب بشكل طبيعي في تدريبات الفريق.

ومن المتوقع أن يدخل بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من أحمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي أحمد فتحي، علي جبر، أحمد سامي وكريم حافظ، وفي الوسط يلعب وليد الكرتي، إبراهيم عادل وعبدالله السعيد، خلف ثلاثي الهجوم مصطفى فتحي، رمضان صبحي وفيستون ماييلي .

على الجانب الآخر، يدخل فريق الجيش الوطني الرواندي مباراة اليوم بدافع التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في إنجاز تاريخي، حيث يكفيه التعادل الإيجابي بأي نتيجة لحسم التأهل أو الفوز بأي نتيجة، كما يمكن أن يتأهل بركلات الترجيح في حالة التعادل السلبي.

ويدير مباراة بيراميدز والجيش الرواندي طاقم حكام من دولة موريتانيا بقيادة الحكم عبد العزيز بوح، ويعاونه مواطنه حميد الدين ديبا المساعد الأول، ويوسف محمود المساعد الثاني، وموسى ديو الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء يعقوب علي من دولة جيبوتي، والمنسق الطبي الدكتور محمد سلطان من مصر.