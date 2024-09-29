بابا الفاتيكان ينتقد الغارات الإسرائيلية على لبنان: تتجاوز الأخلاق

انتقد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الأحد، الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان التي أسفرت عن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بالإضافة إلى قتل مدنيين، وقال إن هذه الغارات تتجاوز الأخلاق.

وأضاف البابا فرنسيس أن الدول لا يمكنها أن تتمادى" ي استخدام قوتها العسكرية، موضحًا أنه حتى في الحرب هناك أخلاق تجب حمايتها، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف: «الحرب غير أخلاقية. لكن قواعد الحرب تمنحها بعض الأخلاقيات»، وذلك متحدثًا على متن رحلته الجوية عائدا من بلجيكا إلى روما.

وردا على سؤال خلال تصريحات لصحفيين على متن الطائرة بشأن أحدث الضربات الإسرائيلية، قال البابا البالغ من العمر 87 عامًا: «يجب أن يكون الدفاع دائما مكافئا لحجم الهجوم. في غياب هذا التكافؤ، يكون هناك ميل للاستئساد، وهو ما يتجاوز الأخلاق».

وبصفته زعيما للكاثوليكيين في العالم البالغ عددهم 1.4 مليار، دأب فرنسيس على الدعوة إلى إنهاء الصراعات العنيفة، لكنه عادة ما يكون حذرا من الإشارة الصريحة إلى المعتدين.

لكنه تحدث بشكل أكثر صراحة في الأسابيع القليلة الماضية عن التحركات العسكرية الإسرائيلية في حربها المستمرة على غزة منذ ما يقرب من عام.

وفي الأسبوع الماضي، قال البابا إن الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان غير مقبولة، وحث المجتمع الدولي على بذل كل ما هو ممكن لوقف هذا القتال.

وفي مؤتمر صحفي أمس السبت، ندد باستشهاد أطفال فلسطينيين في الضربات الإسرائيلية على غزة.

وقال إنه يتحدث عبر الهاتف مع أتباع الأبرشية الكاثوليكية في غزة يوميًا، وإنهم ينقلون إليه تطورات الأوضاع وأيضا الفظائع التي تحدث هناك.