أمريكا تسمح لمواطنيها المولودين في القدس بالمطالبة بإسرائيل كمحل ميلادهم

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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، أنه بات يمكن للمواطنين الأمريكيين المولودين في القدس الآن المطالبة بكتابة إسرائيل كمحل ميلادهم على جواز سفرهم.

ويعتبر هذا الاعلان مكسبا للمدافعين عن اسرائيل الذين يسعون منذ فترة طويلة للحصول على اعتراف دولي بالسيطرة الإسرائيلية على القدس التي يطالب الفلسطينيون أيضا بأن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية.

كما أن سياسة إدارة ترامب تخالف قرار المحكمة العليا لعام 2015 الذي انحاز إلى إدارة الرئيس باراك أوباما آنذاك بإلغاء قانون سمح للأمريكيين المولودين في القدس بالمطالبة بإسرائيل كمحل ميلادهم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن المواطنين الأمريكيين المولودين في القدس يمكنهم الاختيار بين إسرائيل أو القدس كمحل ميلاد يدرجونه على جواز سفرهم.

وقال بومبيو إن "المواطنين الأمريكيين المولودين في القدس والذين لا يحددون مكان ولادتهم في طلبات الحصول على الخدمات القنصلية باسم "إسرائيل" سيستمر إصدار وثائق تشير إلى أن مكان ولادتهم "القدس".

واعترفت أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017 ونقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس في عام 2018.

ورفض المجتمع الدولي إلى حد كبير التغييرات فى السياسة الأمريكية مؤكداً على أن حل وضع القدس يجب أن يأتي من خلال المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية .