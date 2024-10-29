33 لاعبا بقائمة زد إف سي استعدادًا للموسم الجديد

أعلن زد إف سي عن انتهاء استعدادات فريق كرة القدم للموسم الجديد 2024/2025، لمواصلة مشوار تقديم نتائج إيجابية في كبرى المسابقات المحلية، والمنافسة على الألقاب والصعود للبطولات القارية، إضافة إلى إعداد لاعبين محترفين لدعم صفوف المنتخبات الوطنية للتتويج بالبطولات.

ودعم نادي زد إف سي، صفوف فريق كرة القدم بـ6 صفقات جديدة من المواهب الشابة، وضم لاعبين من فريق الناشئين، للحفاظ على صفوف الفريق من اللاعبين صغار السن لإعداد فريق قوي في المواسم المقبلة للمنافسة على دخول المربع الذهبي بالدوري الممتاز والفوز بالبطولات المحلية، وضمت قائمة الصفقات الجديدة: عادل ميسي قادمًا من نادي الاتحاد السكندري، وعمار حمدي من الأهلي، وسامح إبراهيم من بتروجيت، وعبد الرحمن عماد المقاولون، وماجد هاني وحمدي علاء من الزمالك.

وبدأ فريق زد إف سي، فترة الإعداد للموسم الجديد، بالدخول في معسكر مغلق ببرج العرب لتجهيز الفريق بدنيًا وفنيًا للموسم الجديد، وخاض الفريق خلال المعسكر مباريات ودية مع عدد من فرق الدرجة الأولى لزيادة انسجام اللاعبين الجدد مع الفريق، والاستعداد الخططي قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز.

قال مجدي عبد العاطي، المدير الفني لنادي زد إف سي، إن النادي نجح في ضم لاعبين جدد في المراكز التي يحتاجها قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، مع الحفاظ على متوسط أعمار الفريق، ليصبح من أكثر الفرق الشابة في الدوري الممتاز، لنبني على النجاح المحقق خلال الموسم الماضي، والمنافسة على تحقيق مركز متقدم في الدوري، كما نسعى لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات الأولى من الدوري في ظل النظام الجديد للبطولة.

وتضم قائمة فريق نادي زد 33 لاعبًا بموسم 2024/2025كلًا من: علي لطفي، عمرو حسام، محمد سيد (مزيكا)، محمد سمير، محمد إسماعيل، مصطفى عبد القادر (العش)، إسلام إسماعيل، أحمد طارق (بعد عودته من الإعارة)، علي جمال (لالا)، أحمد سيد عبد النبي، محمد أشرف، أحمد ذكي، بيتر موتوموسي، محمود نبيل محمد، أحمد إبراهيم (الصغيري)، ماتا ماجاسا، محمد سوانيه، مصطفى سعد (ميسي)، مصطفى ذكي (زيكو)، شادي حسين، رشيد أحمد رشيد، عبد الرحمن البانوبي، محمد حمدي، ليوناردو بارتوليوم كاموني، رأفت خليل، محسن ماليما، ابل يلو، عمار حمدي، عادل ميسي، سامح إبراهيم، عبد الرحمن عماد، ماجد هاني، حمدي علاء

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول نادي زد إف سي من وليد صلاح الدين مدير الكرة، ومجدي عبد العاطي مدير فني، ومحمد ثابت مدرب عام، وعبد الله رجب ومصطفى إبراهيم مدربين، وعصام محمود مدرب حراس المرمى، وأحمد حيدر مخطط أحمال، وكريم حلمي وعمر عبد الله محللين أداء، ومشهور جودت مدير إداري، وعمرو علي عبد الله طبيب الفريق، وماركو جوزيف موسى أخصائي تأهيل.