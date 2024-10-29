استشهد أكثر من 62 فلسطينيًا بينهم 17 طفلًا، وأصيب العشرات بجروح، وصفت أغلبها بالخطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، والعدد مرشح للارتفاع.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أفادت مصادر طبية، باستشهاد أكثر من 62 مواطنا، وعشرات المفقودين، في قصف الاحتلال عمارة سكنية، تتكون من 5 طوابق، وتؤوي قرابة 150 نازحا، تعود لعائلة أبو نصر في بيت لاهيا.

وأشارت إلى أنه لا يزال العشرات من المواطنين تحت الأنقاض، فيما تتواصل المناشدات للمساعدة بالبحث عن ناجين، أو انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، في ظل عدم تمكن الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم.

ونقلا عن مراسلي «وفا»، يوجد أكثر من 20 إصابة خطيرة، وصلت إلى مستشفى كمال عدوان، الذي يتعرض منذ فجر اليوم إلى قصف مدفعي متواصل.

ويتعرض شمال قطاع غزة، تحديدا جباليا وبيت لاهيا إلى حرب إبادة وحصار ودمار وخطر المجاعة ونزوح قسري منذ 25 يوما، يمنع خلاله إدخال الغذاء والمياه والوقود والدواء، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 شهيد، وآلاف الجرحى، وعشرات المفقودين.



