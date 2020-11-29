وكالة الأنباء الألمانية تبرز حوار رئيس مجلس السيادة السوداني مع الشروق

سلطت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، الضوء على حوار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وهو الأول مع صحيفة مصرية، والمنشور اليوم الأحد.

وقال البرهان -خلال الحوار- إنه تم إجراء مشاورات مع طيف واسع من القوى السياسية والمجتمعية قبل قرار المصالحة مع إسرائيل.

وأجاب على سؤال بشأن الفوائد التى يُمكن أن تعود على السودان من جراء تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا: "السؤال فى الحقيقة يجب أن يُطرح بطريقة مغايرة، أي ما الذي استفاده السودان ويستفيده من الخصومة مع دولة عضو فى الأمم المتحدة، وأصبحت مقبولة من المجتمع الدولي بغض النظر عن الظروف التي صاحبت قيامها، يبقى بعد ذلك اكتشاف مساحات المصالح وآفاق التعاون كأي دولة أخرى فى العالم، فما قام به السودان هو صلح مع دولة كان قائما معها عداء فى السابق وهو أمر طبيعي".

وأضاف أن "أجهزة الحكم الانتقالي حسب الوثيقة الدستورية، هى مجلس السيادة، مجلس الوزراء، والمجلس التشريعى، والآن مجلسا السيادة والوزراء شركاء فى خطوة إنهاء العداء مع دولة إسرائيل ومتى ما قام المجلس التشريعي فهو الجهة المخولة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية، إلا أننا تشاورنا مع طيف واسع من القوى السياسية والمجتمعية ووجدنا عدم ممانعة فى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وعمل مصالحة معها".

وعن مستقبل العلاقات السودانية ــ الأمريكية عقب قرار رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب، قال :"رفع اسم السودان من القائمة ليس غاية فى حد ذاته، فهو لن يقود إلى منفعة مباشرة، ولكنه ظل يُمثل عقبة فى الطريق وجبت إزالتها، ومن ثم ينبغي البحث عن آفاق التعاون وأن نُحسن استخدام ما لدينا من أدوات، وإمكانيات تحتاجها أمريكا ونحسن استغلالها، فأمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل، فقط علينا أن نحسن التعريف ببلدنا وموارده وما يُمكن أن تجنيه أمريكا وما يُمكن أن نستفيده نحن، فنحن لا نريد بأى حال أن نكون اليد السفلى، فالسودان لديه الأرض البِكر والماء الزلال والموقع الجغرافي المتفرد، فالسودان قلب العالم، إضافة إلى الثروات الطبيعية والحيوانية والتنوع البشري وتعدد المناخ".

وعما إذا كان يخشى من أي تأثير للإدارة الأمريكية الجديدة على ملفي حذف اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب، والتطبيع بين السودان وإسرائيل، قال :"بالتأكيد ليس هناك ما يثير القلق، فأمريكا دولة مؤسسات، وفي دولة المؤسسات العقود تُحترم، ولا أرى علاقة لموضوع إقامة علاقات مع دولة إسرائيل بما قلت، هو مع إسرائيل وليس مع أمريكا... وأمريكا من الداعمين للسلام وإنهاء الصراع فى الإقليم والعالم".

اقرأ الحوار كاملا:

عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يتحدث لـ«الشروق» فى أول حوار مع صحيفة مصرية