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أعداد جريدة الشروق
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ميركل وشولتس يبحثان استراتيجية مواجهة كورونا مع زعماء الولايات الألمانية

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 11:54 م | آخر تحديث: الإثنين 29 نوفمبر 2021 - 11:54 م

تجري المستشارة الألمانية  المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل وخليفها المحتمل أولاف شولتس غدا الثلاثاء، مباحثات مع رؤساء  وزراء الولايات الألمانية الـ 16، وذلك لبحث الخطوات التالية في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)؛ حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وسوف تأتي المباحثات عقب قرار من المنتظر أن تتخذه المحكمة الدستورية في الصباح ، وفقا لمسؤول مطلع على خططهم. ومن المتوقع أن تحدد أعلى محكمة في ألمانيا إطر القيود التي سيتم تطبيقها لمعالجة أسوأ تفشي للجائحة في البلاد.

وتتعرض السلطات الألمانية لضغوط لتطبيق قيود جديدة مع ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالفيروس واكتشاف حالات إصابة بمتحور أوميكرون الجديد في البلاد.

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