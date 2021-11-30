ألمانيا: عدد مرضى كورونا بالمستشفيات من غير متلقي اللقاح بلغ 15 ضعف الملقحين

طرحت اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا تبريرها العلمي الخاص بالتطعيمات التنشيطية لكل البالغين ووجهت دعوة لغير الملقحين لأخذ التطعيم.

وانتهت اللجنة في ورقة نشرت اليوم الاثنين إلى أن عدد حالات دخول المستشفيات لمرضى كورونا من غير الملقحين وصل إلى ما يتراوح بين 5 إلى 15 ضعف عددهم من الملقحين حسب السن والمنطقة.

وقدرت اللجنة عدد البالغين الذين لم يأخذوا اللقاح بعد بنحو 15 مليون شخص في ألمانيا، وحذرت من أن هذا الأمر سيسهم بشكل كبير في ارتفاع عدد مرضى كورونا في المستشفيات في ظل الموجة الرابعة.

كانت اللجنة أعلنت قبل نحو عشرة أيام توسيع نطاق التوصية الخاصة بالتطعيمات التنشيطية ليشمل كل الأشخاص الذين تبدأ أعمارهم من 18 عاما، وأوصت بإعطاء هذه التطعيمات للأشخاص الأكبر سنا وأصحاب التاريخ المرضي أولا.

وأوصت اللجنة بشكل عاجل بتطعيم الأشخاص الذين لم يأخذوا التطعيم حتى الآن.

وكتب الخبراء في الورقة أن اللقاحين المعتمدين على الحمض النووي الريبوزي وهما بيونتيك/فايزر وموديرنا "مناسبان بنفس القدر" للجرعات التنشيطية بالنسبة للأشخاص الذين تبدأ أعمارهم من 30 عاما، بينما فضلوا إعطاء لقاح بيوتنيك للفئة العمرية الأقل وللنساء الحوامل اعتبارا من الشهر السادس.

وفيما يتعلق بفترة صلاحية التطعيم، قال الخبراء إن هذه الفترة ينبغي أن تبلغ " في العادة " ستة شهور ورأوا أن من غير الممكن بوجه عام تقليص الفترة الزمنية بين كل جرعة في الوقت الراهن بسبب محدودية الجرعات المتوافرة.

واعتبر الخبراء أن الأشخاص الملقحين الذين يتمتعون بصحة مناعية جيدة " لديهم حماية جيدة بشكل متواصل" طوال ستة شهور على الأقل، لكنهم رأوا في المقابل أن الحماية من المسارات الخطيرة للمرض تتراجع على نحو ملحوظ بشكل مبكر نسبيا عند الأشخاص الأكبر سنا وذوي المناعة الضعيفة.

واختتم الخبراء تقريرهم بالقول إن من غير الممكن حاليا تحديد متى ولمن ينبغي إعطاء جرعة تنشيطية جديدة بعد الجرعة التنشيطية الأولى.





