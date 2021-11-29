رغم صدور قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقاف عدد كبير من المعروفين باسم "مطربي المهرجانات" عن الغناء والعمل داخل مصر، اتجه بعضهم للسعودية، لإحياء عدد من الحفلات الغنائية بموسم "الرياض".

فنشر حسن شاكوش صورته من داخل إحدي الطائرات المتجهة للمملكة السعودية بصحبة المطرب عمر كمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقا: توكلنا على الله.. موسم الرياض دعواتكم نوصل بالسلامة".

ونشر حمو بيكا، صورا وفيديوهات من كواليس تجهيز حفلته هناك، معلنا نفاد تذاكر الحفل، وقرار عمل حفل ثانٍ له.

وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "لأول مرة في موسم الرياض، بعد نفاد تذاكر حفلة الغد.. قررت هيئة الترفيه عمل حفلة تانية اليوم التالي، 30 نوفمبر، على نفس المسرح، للناس اللي ماعرفتش تحجز لحفلة بكرة".

وتابع: "شكرًا لجمهور المملكة العربية السعودية على كل الحب ده".

يذكر أن هاني شاكر نقيب الموسيقيين أصدر مؤخرا قرار بإيقاف 19 من مطربي المهرجانات ومنعهم من الغناء في مصر، ومن بينهم حسن شاكوش وحمو بيكا، وهو القرار الذي أثار جدلا شديدا في الأوساط الفنية ما بين مؤيد ومعترض.