الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس غينيا الاستوائية

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس تيودور أوبيانج، رئيس جمهورية غينيا الإستوائية.
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.