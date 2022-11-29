 الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس غينيا الاستوائية - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس غينيا الاستوائية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 6:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 6:02 م

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس تيودور أوبيانج، رئيس جمهورية غينيا الإستوائية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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