الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس غينيا الاستوائية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس تيودور أوبيانج، رئيس جمهورية غينيا الإستوائية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.