إصابة 8 أشخاص جراء حادثي سير في جنوب شرق ألمانيا

أصيب ثمانية أشخاص، اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء حادثي سير بسبب سوء الأحوال الجوية في جنوب شرق ألمانيا مساء الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن سائقا /35 عاما/ فقد السيطرة على سيارته في البداية على طريق مغطى بالثلوج بالقرب من بلدة هايلسبرون البافارية.

وعبرت السيارة إلى الجهة المقابلة واصطدمت بسيارة أخرى ثم اصطدمت بثلاثة سيارات.

وأصيب الشخص الذي تسبب في الحادث بجروح خطيرة وكان لا بد من نقله إلى المستشفى بواسطة مروحية إنقاذ. كما نقل شخص/46 عاما/ إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة.

وأصيب شخصان آخران في الحادث بجروح طفيفة وتم علاجهما بسرعة. وتقدر الشرطة الأضرار التي لحقت بالسيارات الخمس المعنية بنحو 100 ألف يورو (110 آلاف دولار).

وبعد فترة وجيزة، تكدست عشر سيارات على جسر بالقرب من جونزنهاوزن بعد أن فقد سائق السيطرة على سيارته بسبب الجليد الزلق، حسبما ذكرت الشرطة.

ومن أجل تجنب الاصطدام، توقفت شاحنة خلف السيارة عبر الجسر، ولم يتمكن ثمانية سائقين آخرين من إيقاف سياراتهم في الوقت المناسب، مما أدى إلى تراكم السيارات. وأصيب أربعة أشخاص، نقل اثنان منهم إلى المستشفى.