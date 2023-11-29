نيبال تسجل أول حالة زواج مثلي الجنس

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سجلت نيبال اليوم الأربعاء، أول حالة زواج مثلي الجنس في تاريخها، بعد أن حصل زوجان على أول وضع رسمي لزواج المثليين في البلاد.

وقال عمدة البلدية التي أصدرت الشهادة إن "رام بهادور جورونج"، المعروف أيضا باسم "مايا"، و"سوريندرا باندي" سجلا زواجهما وحصلا على شهادة زواج.

وقال عمدة المدينة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد سجلنا زواجهما بموجب الأمر الأخير للمحكمة العليا. ويفتح هذا الزواج الطريق أمام زيجات مماثلة في المستقبل".

وقال سونيل بابو بانت، برلماني سابق مثلي الجنس وناشط حقوقي بارز لمجتمع الميم كان حاضرا في الزواج. وقال لـ(د.ب.أ) إن الزوجين كانا يعيشان معا على مدى السنوات الثماني الماضية وكانا متزوجين سابقا وفقا للتقاليد الدينية.

وحكمت المحكمة العليا في نيبال لأول مرة لصالح زواج المثليين في عام 2007، ولكن لم يتم تنفيذ الأمر بسبب التأخير في صياغة قوانين جديدة.