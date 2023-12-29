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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تأثره الشديد هو وزوجته لدى علمهما بوفاة رهينة إسرائيلية أمريكية .

وأكد بايدن" هذا التطور المأساوي يثير الحزن الشديد ، وأنه يأتي عقب الأخبار التي نشرت الأسبوع الماضي والتي مفادها أنه يُعتقد أن حماس قتلت زوج هذه المرأة"

وأضاف بايدن أنه وزوجته يتعاطفان بشدة مع الأبناء الأربعة للزوجين وأحفادهما السبعة واحبائهما الآخرين"،بحسب بيان أصدره المكتب الصحفي للبيت الأبيض .

وذكر بايدن في البيان" أنه لايتعين أن تواجه أي أسرة مثل هذه المحنة. وأوكد التعهد الذي قطعته لكل أسر الاشخاص الذين ما زالوا محتجزين كرهائن ، بأننا لن نتوقف عن العمل حتى إعادتهم إلى وطنهم".

كانت إدارة كيبوتس نير عوز الإسرائيلي قد أعلنت اليوم الخميس قيام حركة حماس بقتل رهينة إسرائيلية /70عاما /

وقالت إدارة الكيبوتس خلال منتدى لعائلات الرهائن إنه تم الإعلان عن وفاة المرأة ، التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية توا.

وأصيبت المرأة بجراح قاتلة خلال هجوم حماس على المنطقة الحدودية جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي ، ولكن لم يتم تأكيد قتلها إلا الآن، لأنه كان يُعتقد في السابق أنها آخر رهينة تحمل الجنسية الأمريكية لاتزال تحتجزها حركة حماس.

وكان قد تم الإعلان في الأسبوع الماضي عن وفاة زوج المرأة البالغ من العمر 72عاما ،وهو يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية .

وكان الاثنان قد اصيبا بجراح جراء اطلاق النار من جانب مقاتلي حماس في "مذبحة" شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي .

وكانت المرأة قد طلبت المساعدة عبر التليفون لكنها لم تحصل عليها.

وافترض أقارب وإدارة الكيبوتس في البداية أن الرجل وزوجته قد أصيبا بجراح خطيرة و نقلتهما حماس إلى قطاع غزة . وقال الكيبوتس أن حماس لاتزال تحتجز جثتيهما.