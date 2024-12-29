ارتفاع حصيلة ضحايا حريق طائرة في مطار بكوريا الجنوبية إلى 47 قتيلا

لقي 47 شخصا حتفهما إثر اندلاع حريق في طائرة أثناء هبوطها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية اليوم الأحد بأنه تأكد وفاة 47 شخصا بعد أن اندلع حريق في طائرة بمطار في جنوب البلاد.

وقالت إدارة الطوارئ الكورية الجنوبية إنه جرى إخماد الحريق وأن فرق الإنقاذ كانت تحاول إخراج الركاب من طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" في المطار بمدينة موان. وأشارت إلى أن الطائرة كانت تحمل على متنها حوالي 180 شخصا وكانت قادمة من بانكوك.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء بمقتل 28 شخصا، ولكن إدارة الطوارئ لم تتمكن من تأكيد الرقم على الفور. كما أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية أخرى بأرقام مشابهة.