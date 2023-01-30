وزير الزراعة: تحصين أكثر من 769 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، تحصين 769 ألفا و857 رأس ماشية ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، من الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام خلال الحملة التي بدأت 21 يناير الحالي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وذكر التقرير أنه تم تحصين 518 ألفا و674 رأس ماشية من الأبقار، و251 ألفا و183 رأسا من الأغنام ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام حتى الآن.