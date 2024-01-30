الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا والنرويج الأقل فسادا وفقا لقائمة مؤشر مدركات الفساد لعام 2023

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أصدرت منظمة الشفافية الدولية نسختها المحدثة من "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2023، اليوم الثلاثاء، والذي أظهر أن الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا والنرويج هي الدول الأقل فسادا في العالم.

وحلت ألمانيا في المرتبة التاسعة في تصنيف المؤشر الذي يعتمد على تقييمات مديرين تنفيذيين وخبراء ومؤسسات.

وتذيلت قائمة مؤشر مدركات الفساد دول تعاني من أزمات مثل سوريا وفنزويلا والصومال.

وقالت ألكسندرا هرتسوج، رئيسة منظمة الشفافية الدولية، "يزدهر الفساد حيثما يتم إضعاف حكم القانون ووسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني".

وأشارت هرتسوج إلى المجر كمثال، حيث تراجعت تحت قيادة فيكتور أوربان إلى المرتبة 76 في التصنيف، وهي المرتبة الأسوأ بين الدول الأوروبية.

وقالت هرتسوج، مشيرة إلى الفساد في دول الاتحاد الأوروبي، إن "ضعف المساءلة والفساد السياسي يقوضان سيادة القانون في منطقة يفقد فيها المواطنون الثقة في مؤسساتهم".