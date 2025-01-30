مقتل جنديين و6 مسلحين في مداهمة بشمال غرب باكستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، أن قوات الأمن الباكستانية داهمت مخبأ للمسلحين في معقل سابق لحركة طالبان باكستان في شمال غرب البلاد، مما أسفر عن حدوث اشتباك عنيف لقى خلاله جنديان و6 مسلحين حتفهم.

وقال الجيش، في بيان، إن المداهمة تمت أمس الأربعاء في منطقة وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختونخوا.

وأضاف الجيش، أن ميجور كان ضمن الجنديين اللذين لقيا حتفهما، موضحا أن قواته تلاحق المسلحين الآخرين في المنطقة "للقضاء على خطر الإرهاب".

ويشار إلى أن السلطات غالبا ما تشن مثل هذه العمليات ضد حركة طالبان باكستان.

ويذكر أن حركة طالبان باكستان، حليفة حركة طالبان في أفغانستان، كثفت من هجماتها في المنطقة وأماكن أخرى منذ سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان خلال عام 2021.