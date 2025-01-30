رئيس جامعة المنيا يستعرض المشروعات الهامة وآليات تحديث المنشآت وتطوير المعامل خلال العام المالي المقبل

أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أهمية التعاون المستمر بين جامعة المنيا ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجامعة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

يأتي ذلك خلال ترأس فرحات لوفد جامعة المنيا، خلال زيارة لمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالي 2025 - 2026.



وكان في استقبالهم بمقر الوزارة، هبة عبدالمنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وبدر عثمان، المدير العام بوزارة التخطيط، والدكتورة ياسمين علي، الباحثة بوزارة التخطيط، الذين رحبوا برئيس الجامعة، والوفد المرافق له.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عصام فرحات، مقترح الخطة الاستثمارية الذي تقدمت به جامعة المنيا للعام المالي المقبل، والذي يتضمن عدداً من المشروعات الهامة والحيوية التي تركز على تحسين قطاع التعليم، وتحديث وتجهيز المنشآت الأكاديمية وتطوير المعامل، فضلاً عن تعزيز قدرات البنية التحتية والتكنولوجية بالجامعة، لتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث أساليب التعليم، وكذلك استحداث وتطوير المستشفيات الجامعية وتجهيزاتها، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة المنيا وتطوير التعليم الطبى.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الخطة الاستثمارية ستسهم بشكل كبير في رفع جودة التعليم والخدمات الصحية بالجامعة، وتعزيز قدراتها في القطاعات المختلفة.

وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور عصام فرحات، الشكر للمسئولين بوزارة التخطيط على دعمهم المستمر للجامعة، كما أعرب عن تقديره للتعاون المثمر بين الجامعة والوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ضم وفد الجامعة كل من الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أبو هشيمة مصطفى، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور باسم محمود، أمين عام الجامعة، ومنتصر حسن، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالجامعة.