وزير الخارجية يبحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع في غزة وسوريا

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق.

أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار العراق الشقيق، معربًا عن ترحيب مصر بالتطور الذي شهدته العلاقات المصرية - العراقية خلال السنوات الماضية.

وشدد على اعتزام مصر مواصلة متابعة برامج التعاون المشتركة مع العراق والارتقاء بها، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وتناول الاتصال تبادل الرؤى حول آخر المستجدات التي تشهدها المنطقة، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى التطورات في سوريا.

وفي هذا السياق، أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم للدولة السورية، واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار في كامل الأراضي السورية.

كما أكد أهمية تدشين عملية سياسية شاملة تضم جميع أطياف ومكونات الشعب السوري، بما يمهّد الطريق لاستعادة الاستقرار في سوريا الشقيقة، ويفسح المجال أمام عودتها إلى الساحتين الإقليمية والدولية.