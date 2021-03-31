قافلة سكانية بقرية كوم البركة ضمن مبادرة حياة كريمة في كفر الدوار

نظمت اليوم الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، قافلة سكانية بقرية كوم البركة، تضمنت تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة لها.



وشملت القافلة -والتي جاءت بمشاركة 14 جهة حكومية بكفر الدوار، بالتنسيق مع الوحدة القروية بكوم البركة برئاسة فارس شرمانة، ومن خلال الوحدة السكانية بمركز كفر الدوار- خدمات طبية بالتعاون مع الإدارة الصحية بكفر الدوار، تم خلالها الكشف على 250 حالة بعدد من التخصصات من بينها (النساء، الأطفال، أسنان، والباطني)، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى، بجانب عقد ندوات توعية للمترددات على سيارة تنظيم الأسرة بمعرفة الطاقم الطبي بها.



كما تضمنت القافلة توعية المواطنين بكيفية مواجهة الكوارث والإسعافات الأولية، وسُبل الوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال ممثلي هيئة الإسعاف.



وعقد امتحان محو أمية "استكتاب" لعدد من أبناء القرية بالتنسيق مع فرع هيئة محو الأمية، كما وعد رئيس المدينة بتوفير فرص عمل مناسبة لهم حال حصولهم على الشهادات بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.



فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع منطقة القوى العاملة، وكذلك أنشطة رياضية من خلال إدارة الشباب والرياضة، وتنظيم أنشطة ثقافية وفنية من خلال مكتبة مصر العامة فرع كفر الدوار، وقصر ثقافة كفر الدوار، وتقديم عدد من العضويات المجانية لأطفال القرية بالمكتبة وتوزيع كتب مجانية، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات توعية وتثقيف في العديد من المجالات، من خلال إدارة الأوقاف، والمنطقة الأزهرية، والصحة، والتضامن الاجتماعي.



وفي إطار توفير الخدمات والاحتياجات لأبناء القرية، تم توفير سيارة لبيع أسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع بإشراف من إدارة التموين، وكذلك توفير سيارة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة.



كما شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية "كشف، تجريع، وصرف الأدوية بالمجان"، مع توعية الأهالي بضرورة التطعيمات والتحصينات، فيما قام ممثلي شركة المياه بتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه.



كما قامت الوحدة السكانية بالتوعية بخطورة المشكلة السكانية وبعض القضايا المرتبطة بها كالزواج المبكر وخطورته على "البنت، الأسرة، والمجتمع".



من جانبه أشاد رئيس المدينة بالدور الذي قامت به الجهات المشاركة لإنجاح هذه القافلة، مؤكدًا استمرار الفعاليات والقوافل السكانية بقرى المركز، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.



شارك في القافلة كلاً من "إدارة الأوقاف، التضامن الإجتماعي، فرع محو الأمية وتعليم الكبار، الإدارة الصحية، الطب البيطري، شركة مياه الشرب، التموين، شركة الكهرباء، الإدارات التعليمية بكفر الدوار، المنطقة الأزهرية، قصر الثقافة، الشباب والرياضة، مكتبة مصر العامة فرع كفر الدوار، ومنطقة العمل".