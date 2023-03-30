واشنطن تعرب عن قلقها البالغ إزاء اعتقال مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال»

أعربت الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء الأنباء التي أفادت باعتقال مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكي في روسيا، وذلك وفقًا لما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال بلينكن - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن وزارة الخارجية على اتصال بصحيفة "وول ستريت جورنال"، وذلك في بيان صادر عنه لم يذكر فيه بشكل مباشر اسم إيفان جيرشكوفيتش.

وأضاف بلينكن: "أنه عندما يتم احتجاز أي مواطن أمريكي في الخارج، فإننا نسعى على فور لتقديم المساعدة القنصلية وكل الدعم اللازم".

وتابع: "بأقوى العبارات الممكنة، ندين محاولات الكرملين المستمرة لترهيب وقمع ومعاقبة الصحفيين وأصوات المجتمع المدني".

ويعد جيرشكوفيتش هو أول صحفي يتم اتهامه بالتجسس من قبل روسيا منذ عام 1986 عندما تم اعتقال الصحفي الأمريكي نيك دانيلوف لمواجتهه اتهامات مماثلة بينما كان يعمل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في وقت سابق، أن مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الذي جرى اعتقاله في روسيا اليوم لم يكن يقوم بمهام صحفية.

وأضافت زاخاروفا أن ما كان يفعله مراسل الصحيفة الأمريكية إيفان جيرشكوفيتش، في مدينة "يكاتيرينبورج" الروسية، لا علاقة له بالصحافة، /على حد قولها/.