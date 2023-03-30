أوكرانيا: الجيش يتصدى لـ47 هجوما على الجبهة الشرقية

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم الخميس، أن قواته نجحت في التصدي لعدة هجمات روسية متزامنة على أقسام مختلفة من الجبهة الشرقية.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في العاصمة كييف في تقريرها عن الوضع، أن المناطق القريبة من كوبيانسك وليمانسك وباخموت وأفدييفكا ومارينسك تعرضت لهجمات.

وقالت الهيئة: "تم صد ما مجموعه 47 هجوما شنته قوات العدو".

وتصدرت الأنباء مرة أخرى، بلدة باخموت في شرق أوكرانيا، والتي كانت موضع أعمال عنف شديدة لعدة أشهر.

وأضاف بيان الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه رغم ذلك، فإن: "المدافعين عن مدينتنا يسيطرون بشجاعة على المدينة ويصدون العديد من هجمات العدو".