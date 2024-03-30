تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، من انتشال جثة شاب طافية في مياه نهر النيل بمنطقة البدرشين.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.



وتبين العثور على جثة عاطل في العقد الثالث من عمره، وبحوزته كمية من مخدر الأستروكس، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وانتشلت القوات الجثة وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.