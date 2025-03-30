المعارضة في ميانمار تعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد بعد الزلزال

في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار، أعلنت حكومة الظل الديمقراطية المعارضة في ميانمار، اليوم الأحد، وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين في قتالها مع المجلس العسكري الحاكم، على الرغم من استبعاد "العمليات الدفاعية" من ذلك.

وكتبت حكومة الوحدةالوطنية على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)،أنه سيتم "تعليق جميع العمليات العسكرية الهجومية في المناطق المتضررة من الزلزال والمناطق المرتبطة بها".

وواصل المجلس العسكري الحاكم هجماته ضد الجماعات المتمردة، بعد وقت قصير من الزلزال الذي وقع أمس الأول الجمعة، حسب تقارير إعلامية.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة في ميانمار، توم أندروز المجلس العسكري إلى وقف جميع العمليات العسكرية.

وتخوض حكومة الوحدة الوطنية قتالا ضد المجلس العسكري منذ فترة قصيرة، بعد تولي الجيش السلطة في انقلاب عام 2021.

وارتفعت حصيلة القتلى في ميانمار حتى الآن إلى 1644 والمصابين إلى أكثر من 3400، لكن أرقام الضحايا يمكن أن ترتفع بالآلاف بسبب قرب المناطق المأهولة بالسكان وضعف العديد من الهياكل.