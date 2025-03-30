الأمطار المتجمدة تسقط الأشجار وتقطع الكهرباء في ميشيجان وويسكونسن وتحذيرات من طقس عنيف في تينيسي

تسببت الأمطار المتجمدة في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء في ميشيجان وويسكونسن، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف، اليوم الأحد، في منطقة البحيرات العظمى العليا، في حين حذر خبراء الأرصاد من طقس شديد يقترب من تينيسي.

وأفادت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية بأن الرياح قد تتجاوز سرعة 70 ميلا في الساعة (112 كيلومترا في الساعة) في وسط تينيسي، مع احتمال حدوث أعاصير وتساقط البرَد بحجم يصل إلى 2 بوصة (5 سنتيمترات) ليلة الأحد.

وقال خبراء الأرصاد على منصة إكس: "تأكدوا من تجهيز مكان آمن نظيف، تحسبا لأي طارئ."

وتم الإبلاغ عن أكثر من 200 ألف حالة انقطاع للكهرباء في ميشيجان وويسكونسن. وتحولت الكنائس والمدارس ومراكز الإطفاء إلى مراكز تدفئة مع استمرار شركات المرافق في إعادة التيار الكهربائي، وهو عمل من المرجح أن يستمر حتى يوم الاثنين في المناطق الريفية الصغيرة.

وقال مكتب هيئة الأرصاد الجوية في جايلورد بولاية ميشيجان عبر إكس: "تراكم الجليد هنا يتراوح بين نصف بوصة إلى بوصة كاملة تقريبا!."

وعلى الرغم من دخول فصل الربيع في التقويم، قال رايان بريجي، المدير الإداري للجنة الطرق في مقاطعة ألبينا في ميشيجان:

"لا يزال الشتاء مستمرا."

وقالت وكالة الطوارئ في مقاطعة ألبينا إن "العاصفة الجليدية مستمرة في التسبب بالفوضى"، حيث انقطعت خدمة الهاتف، وأغلقت الطرق بسبب الأشجار المتساقطة، على بعد 250 ميلا (402 كيلومتر) شمال ديترويت.

وفي ساوث كارولينا، أحرزت السلطات تقدما يوم الأحد في السيطرة على حرائق الغابات في جبال بلو ريدج. وأتت حرائق تيبل روك وبيرسيمون ريدج على حوالي 44 كيلومترا مربعا، وتم فرض عمليات إجلاء إلزامية يوم السبت لبعض سكان مقاطعة جرينفيل.