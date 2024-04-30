سوناك ونتنياهو يبحثان ملف تبادل المحتجزين مع حماس

بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ملف تبادل المحتجزين مع حركة حماس والمساعدات الإنسانية إلى غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، والذي تناول مفاوضات تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء عن بيان صادر عن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وأعرب سوناك عن تضامنه مع عائلات المحتجزين، وأمله في تحقيق نتائج إيجابية من المحادثات، مدعياً أن "إسرائيل اتخذت خطوات لزيادة المساعدات التي تدخل غزة" وأبدى ترحيبه بذلك.

كما أكد على أهمية فتح مزيد من ممرات المساعدات وإيصال مساعدات أكثر للمنطقة، مشيراً إلى أهمية "هدنة إنسانية" تسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى المنطقة وخروج الأسرى، وفق البيان.

وشدد سوناك على أن أمن إسرائيل مهم بالنسبة لبريطانيا، وذكر أن خفض التوترات يصب في مصلحة الجميع. من جانبه، توجه نتنياهو بالشكر لسوناك على دعم بريطانيا لتل أبيب ضد الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

وفي 13 أبريل، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة بدون طيار، في أول هجوم تشنه مباشرة من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي تتهم تل أبيب بشنه، استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع الشهر نفسه.