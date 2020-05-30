تشيلي تسجل أعلى معدل بطالة خلال سنوات جراء جائحة كورونا

ارتفع معدل البطالة في تشيلي إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات وتراجعت مبيعات التجزئة بحوالي الثلث، بعدما أجبرت جائحة فيروس كورونا أجزاء كبيرة من البلاد للخضوع لحالة من الإغلاق التام.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم، قال معهد الإحصاء الوطني في تشيلي اليوم الجمعة إن معدل البطالة ارتفع إلى 9 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل مقابل 2ر85 بالمئة في الفترة السابقة عليها.

يأتي ذلك بالمقارنة مع 1ر9 بالمئة هي متوسط توقعات محللين استطلعت بلومبرج أراءهم.

وتراجعت القوة العاملة في تشيلي 7ر5 بالمئة في الأشهر الاثني عشر الممتدة حتى أبريل الماضي، حيث توقف أكثر من نصف مليون شخص فى البحث عن عمل، وفقا لما ذكره المعهد في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة.

وساعدت القفزة في عدد الأشخاص خارج سوق العمل في تقليل أثر الإغلاق على معدل البطالة.

ومن المرجح أن تسوء البيانات في مايو عندما تجبر القفزة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الحكومة على تمديد الإغلاق ليشمل كل مناطق سانتياجو.

وتشكلت طوابير طويلة من أجل التسجيل للحصول على إعانة بطالة، حتى في خضم إجراءات التباعد الاجتماعي.