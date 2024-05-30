لقوات الإسرائيلية تعتقل 20 فلسطينيا على الأقل في الضفة

اعتقلت القوات الإسرائيليةّ، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدتان أفرج عن إحداهن لاحقاً، بالإضافة إلى طفل ومعتقلين سابقين.

وقالت الهيئة ونادي الأسير هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم ، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، بيت لحم، طوباس، والقدس، وإلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

ووفق البيان، بلغت حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الماضي نحو 8955، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.