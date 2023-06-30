زيلينسكي يأمر بتحركات لتعزيز القطاع العسكري شمال أوكرانيا

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أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كبار قادته العسكريين،اليوم الجمعة، بتعزيز القطاع العسكري شمال البلاد عقب وصول يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة إلى بيلاروسيا.

وقال إن اجتماعا للحكومة والقادة العسكريين تلقى أيضا تقريرا من المخابرات وقوات الأمن الأوكرانية حول الموقف في بيلاروسيا التي تتاخم الحدود الشمالية لأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام للتراسل "القرار...هو أن ينفذ القائد العام للقوات المسلحة (فاليري) زالوجني وقائد الشمال (سيرهي) نايف مجموعة من التدابير لتعزيز هذا الاتجاه"، وفقاً لوكالة "رويترز".

ولم يأت زيلنيكسي على ذكر بريجوجن في المنشور الموجز على تيليجرام.

وسافر بريجوجن جوا من روسيا إلى المنفى في بيلاروسيا يوم الثلاثاء بموجب اتفاق توسط فيه ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا أنهى تمردا قام به مقاتلو فاجنر في روسيا يوم السبت.

وأفادت وسائل الإعلام بأن فاجنر ربما تؤسس قاعدة جديدة في منشأة عسكرية خالية بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي التي تبعد نحو 90 كيلومترا عن مينسك عاصمة بيلاروسيا.

وقال زيلينسكي إن الاجتماع ناقش أيضا الموقف في مناطق أخرى على جبهات القتال وإمدادات الذخيرة والقذائف وتقدم القوات الأوكرانية في مواجهة القوات الروسية.