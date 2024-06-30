جهاد جريشة: أطالب رابطة الأندية بالاعتذار للاتحاد السكندري

عبر جهاد جريشة، الخبير التحكيمي عن حزنه الشديد بالأخطاء التحكيمية التي تحدث مؤخرًا في بطولة الدوري المصري، مؤكدًا أن هناك أحداث لابد وأن تخرج للرأي العام.

قال جهاد جريشة في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا»، على قناة "المحور": "ليس لدينا أي كلام في الدوري إلا على التحكيم، ووصلنا لوضع صعب".

تابع: "هدف الاتحاد السكندري في مرمى الداخلية صحيح 100%، وليس هناك أي شك في تلك اللقطة، والحكم كان واقف في مكان صحيح".

وأكمل: "أوجه نداء لرابطة الأندية بالخروج والاعتذار لنادي الاتحاد السكندري، ويجب على الحكام أن يتحدثوا ويكشفوا ما دار في غرفة تقنية الفيديو.

أوضح: "هناك تفاصيل حدثت لابد وأن تخرج للرأي العام، وبالنظر هدف الاتحاد صحيح ولكن حدث لعب في التقنية، وتلك اللقطة لا تحتاج لـ خطوط".

أتم: "من الممكن أن يكون الشرط الجزائي هو العائق في استمرا بيريرا حتى الأن ولكن أمره منتهي، وأعتقد أنه سيغادر نهاية الموسم".