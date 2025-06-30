أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية لشركة حلوان للمسبوكات "مصنع 9 الحربي"، وذلك للوقوف على مستوى الأداء ومعدلات تنفيذ التوجيهات السابقة.

واستهل الوزير، جولته اليوم الاثنين، بتفقد خطوط الإنتاج داخل المصنع، والذي يضم عدداً من المسابك وخطوط التصنيع المزودة بأحدث المعدات التكنولوجية، حيث يتم إنتاج مسبوكات هندسية دقيقة ومتنوعة "خفيفة، متوسطة، وثقيلة"، تخدم قطاعات عديدة منها "الصناعات المغذية للسيارات، السكك الحديدية، معدات الكهرباء، والصناعات المنزلية".

وأثنى الوزير، على جودة المنتجات التي يتم تصنيعها وفقا لأعلى المواصفات العالمية، بفضل ما تمتلكه الشركة من بنية صناعية متطورة، وعمالة ماهرة ومدربة.

كما تفقد الوزير، محطة تجهيز الرمال الجديدة "فيوران" بمسبك "لوازم المحركات"، والتي تسهم بشكل كبير في تحسين جودة المسبوكات والحد من نسب الهالك، مما ينعكس إيجاباً على الكفاءة الاقتصادية للشركة.

وأكد الوزير، ضرورة الاستغلال الأمثل لمسبك "سنتو"، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 20 ألف طن سنويا، مشيرًا إلى أهمية دوره في تلبية احتياجات القوات المسلحة، والقطاع المدني من المسبوكات عالية التقنية.

واستمع الوزير، خلال الجولة، إلى عرض مفصل من المهندس محمد علي خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات، تضمن أبرز مؤشرات الأداء ومعدلات الإنتاج، وخطط التطوير والتسويق، بالإضافة إلى موقف المشروعات والمخزون ومستلزمات التشغيل.

كما حرص على الاستماع إلى آراء ومطالب العاملين، مشيدا بجهودهم، موجها بضرورة إزالة أي معوقات قد تعرقل العملية الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل محفزة وآمنة تسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق مستهدفات الشركة.

وتضمنت الجولة المرور على مخازن الشركة، إذ شدد الوزير على أهمية الالتزام بإجراءات الجرد الدورية، وضمان النظافة والتنظيم الدائم داخل المخازن والوحدات الإنتاجية، مؤكدًا ضرورة ترشيد الإنفاق، وتطبيق معايير الحوكمة، وتحسين الأداء التشغيلي بما يضمن استدامة جودة الإنتاج.

واختتم الوزير، جولته بالتأكيد على الالتزام الكامل بارتداء مهمات الأمان الصناعي واتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على سلامة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر.